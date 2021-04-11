Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla farklı bir güzelliğe büründü
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Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla farklı bir güzelliğe büründü

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Akdamar Adası çiçek açan badem ağaçlarıyla farklı bir güzelliğe büründü

Van'da Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuştu.

Van'da Akdamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuştu.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Akdamar Adası'nın havaların ısınmasıyla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adaya bugünlerde yoğun ilginin gösterildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Adamızdaki güzelliğin ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler gelmeye başladı. Herkesi bu güzelliği görmeye bekliyoruz. Adamızda güzel bir renk cümbüşü var. Mavinin, yeşilin, kahverenginin ve çiçeklerin değişik tonlarını ve bembeyaz kar örtüsünü bir karede görmek mümkün. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da finale kalan 2 fotoğraftan biri oldu. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. 'Van Gölü için atılacak bir oy, Türkiye için atılmış bir oydur.' Herkesi bu konuda destek olmaya çağırıyoruz."

Ziyaretçiler ise Akdamar Adası'nın en güzel dönemlerinden birine tanıklık ettiklerini, eşsiz görüntünün tadını çıkardıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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