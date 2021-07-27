Akdağmadeni Şairleri Antolojisi Gala Programı düzenlendi
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Akdağmadeni Şairleri Antolojisi Gala Programı düzenlendi

Akdağmadeni Şairleri Antolojisi Gala Programı düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı şairlerin içinde biyografisi ve şiirlerinin yer aldığı, Murat Baha Erbil tarafından düzenlenen Akdağmadeni belediyesi tarafından desteklenen Akdağmadeni Şairleri Antolojisi'nin tanıtımı, düzenlene törenle gerçekleştirildi.

Yapılan programda; kitapları olan şairler; gala öncesi açtıkları standa kitaplarının tanıtımını yaptılar; okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Günün sonunda ise gala programı düzenlendi. Akdağmadeni Kültür Merkezinde düzenlene törene; Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, okul müdürleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kitapta yer alan şairlerin katıldığı programın açılış konuşmasını kitabı derleyen şair Murat Baha Erbil yaptı ve katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın'da katılan misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlulukduyduğunu dile getirerek, güzel temennilerini dile getirdi. Programda; yerel sanatçılar bir birinden güzel söylediği eserlerle; katılımcıları bir hayli neşelendirdi. Program sonrasında kitabın hazırlanmasında ve tanıtımında emeği geçen herkese plaket takdim edildi, salep ikram edildi.

Kaynak: Bültenler

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