Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya
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Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya

Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından başlatılan "Yangın Bölgelerine Destek Kampanyası" sonucu toplanan malzemeleri taşıyan tır, Antalya'ya doğru yola çıktı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından başlatılan "Yangın Bölgelerine Destek Kampanyası" sonucu toplanan malzemeleri taşıyan tır, Antalya'ya doğru yola çıktı.

Antalya'da günlerdir süren orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Akdağmadeni Belediyesinin yardım tırı yola çıktı. Bir hafta süren yardım kampanyası sonunda toplanan özellikle kullanılmamış beyaz eşya, mobilya ve mutfak malzemeleri yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.

İlçe halkı olarak yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "İklim değişikliği son dönemlerin can sıkmaya başladı. Bir taraftan sel felaketleri bir yandan da yangın felaketleri mustarip olduğumuz konular. Bizim ülkemizde de yüzlerce insanımız mağdur oldu, binlerce hektar alanımız yandı. Milyonlarca canlımız ne yazık ki yok oldu. Biz de Akdağmadeni halkı olarak bu sıkıntıları birlikte atlatalım ve yüreklere su serpelim diye yardım kampanyasına iştirak ettik. Bir tırımızı beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyası olmak üzere hazırladık. Tamamen hiç kullanılmamış malzemelerden temin ettik. Yangın bölgelerine ulaşması için yola çıkardık. Tabiki sıkıntıları ortadan kaldırmayacak ama yüreklere su serpmek ve mağduriyeti az da olsa gidermek için Akdağmadeni halkı ve belediye başkanlığı olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - YOZGAT

Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya
Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya
Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya
Akdağmadeni'nden yüreklere su serpen kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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