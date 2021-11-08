Akdağmadeni ekoturizmin yeni gözdesi olacak

İç Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti olan Akdağmadeni'nde ekoturizm potansiyelinin canlandırılması için başlatılan çalışmalar neticesinde ilçede doğa ve trekking tutkunları ile kampçılık alanında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu Kırşehir'den Akdağmadeni'ne gelen "Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking" kulübü ilçede belirlenen yaklaşık 15 km'lik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yapılan doğa yürüyüşüne Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu idarecileri ile Oran Kalkınma Ajansı yetkilileri de katıldı.

Doğa yürüyüşüne katılarak trekking kulübünü yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın ile Akdağmadeni Belediyesi Kültür ve Turizm Birimi rota boyunca katılımcılara ilçe hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın " İç Anadolu Bölgesi'nin bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanlarıyla kaplı olan ilçemizde bugün Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking kulübünü ağırladık. İç Anadolu'nun saklı cenneti konumunda olan Akdağmadeni ormanları yapacağımız profesyonel bir çalışma ile doğaseverlerin ilgilisini çekecek bir merkez haline gelecektir. Bu çalışmalar içerisinde, yürüyüş parkurları, trekking etkinlikleri, kamp alanları gibi güzel örnekler oluşturarak Akdağmadeni doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaya planlamaktayız. Tüm Doğaseverleri İç Anadolu'nun akciğerleri olan Akdağmadeni'ne bekliyoruz" dedi.

Kırşehir Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hikmet Gözübüyük ise "Bugün Orta Anadolu'nun en güzel ormanlarının bulunduğu doğasının, coğrafyasının yürümeye çok müsait olduğu Akdağmadeni ilçemize geldik. Belediye Başkanımız ve yerel halk sağ olsunlar bizleri çok sıcak karşıladılar. İklimi ve coğrafyasıyla bizleri büyüleyen Akdağmadeni özellikle kampçılık ve doğa yürüyüşü için çok müsait imkanlar sunuyor. Bugün akciğerlerimizi tamamen temizledik. Başta Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyor, tüm doğaseverlerin Akdağmadeni'ni görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kır Dost trekking kulübünün yapmış olduğu doğa yürüyüşü artçı Fırat Karagüllü ve rehber Fevzi Çatar eşliğinde 5 oluk mevkiinde son buldu. - YOZGAT