Akçura'dan Başkan Ergün'e ziyaret

Anemon Oteller Zinciri Onursal Başkanı İsmail Akçura ve Anemon Grup İcra Kurulu Başkanı Oğuz Akçura, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Anemon Oteller Zinciri Onursal Başkanı İsmail Akçura ve Anemon Grup İcra Kurulu Başkanı Oğuz Akçura'yı makamında konuk etti.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Akçura, kendisini konuk ettiği için Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İsmail Akçura ve Oğuz Akçura'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

Kaynak: Bültenler