Akciğerlere koruma kalkanı sağlayan 5 harika besin

Korona virüs salgınıyla birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan Akciğerleri korumak için birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de beslenme tarzını değiştirmek ya da bazı besinleri daha sık tüketmek... Peki, akciğerleri zinde tutmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte cevabı...

Korona virüs salgını sürecinde akciğerlerinde herhangi bir hasar olmayan çok sayıda vatandaş, salgın dönemini, akciğerleri sağlıksız olan insanlara göre çok daha rahat geçirdi.

Virüsün en fazla saldırdığı organların başında gelen akciğer, kimi zaman hayat kurtarıcı olurken, kimi zaman da öldürücü konumda yer aldı.

Akciğerleri korumanın önemini sürekli dile getiren uzmanlar, salgın döneminde bu ısrarlarını daha fazla yinelemeye başladı.

Peki, insan sağlığı için hayati önem taşıyan akciğerleri korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz? Günlük olarak tüketebileceğimiz hangi besinler, akciğer sağlımızı korumaya faydalı olur?

İşte akciğerlerimizi korumamız için yapmamız gereken ve tüketmemiz gereken 5 sağlık deposu besin...

ÖNCELİKLE BOL SIVI TÜKETİN

Bol su tüketimi ve C vitamininden zengin taze sebze ve meyve sularının tüketimi akciğerlerin temizlenmesine zemin hazırlamaktadır. Sıvılar, mukus tabakasının incelmesini sağlayarak nefes almayı kolaylaştırır.

C Vitamini kaynakları maydanoz, kırmızı kapya biber, turunçgiller Antioksidan özellik taşımaları nedeniyle akciğerleri serbest radikallerden korur. Ayrıca antioksidanlar solunum sisteminin epitel dokuların oluşturulmasını sağlayarak akciğerlerin bakterilerden korunmasını sağlar.

BOL BOL YOĞURT TÜKETİN

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandırmayı sağlayan çinko kaynağı besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer almalı. Zengin çinko kaynağı yoğurt: her gün 2-3 porsiyon olarak, tam tahıl ürünleri ise günlük 3-4 porsiyon şeklinde tüketilmelidir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

İçeriğindeki "resveratrol" bileşeni serbest radikallere karşı akciğerlere bir kalkan görevi görmektedir. İçeriğindeki bileşenin vücut tarafından tam kullanımı için üzüm çekirdeği çiğnenerek tüketilmelidir.

ANTİOKSİDAN DEPOSU KEREVİZ

C vitamini bakımından zengin olması antioksidan özellik göstermesini sağlar. C vitamininin enflamatuar etkisi akciğerlerde serbest radikal hasarını önlemektedir. Aynı zamanda içeriğindeki "kumarin" adlı bileşikler ile de bağışıklık hücrelerinin görevini destekleyerek serbest radikallerin büyümesini önler.

ENFEKSİYON DÜŞMANI ZENCEFİL

Hem zencefil hem de zerdeçal güçlü antiviral etkilere sahiptir. Zencefilin etken maddesi olan "gingerol" ve zerdeçalın etken maddesi olan "curcumin" akciğerleri virüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlar. Aynı zamanda koronavirüsün çoğalmasına ve gen aktarımına aracılık eden bir enzim olan "Mpro" nun zencefil ve zerdeçalın etken maddesi tarafından inhibe edilebildiğine dair çalışmalar mevcuttur.

DİZİLERE KONU OLAN BESİN: KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzunun akciğerlerin arınmasını sağlamak gibi önemli bir görevi vardır. Keçiboynuzu K vitamin, E vitamini ve B2 Vitamini (Riboflavin) gibi vitaminlerden veözellikle çinko, kalsiyum, fosfor, potasyum gibi minerallerden zengin olmasıyla güçlü birantioksidan özellik göstermektedir. Şiddetli öksürüklerin giderilmesini sağlar, astım ataklarının azalmasını ve enfeksiyon oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

Bilindiği üzere keçiboynuzu, TRT ekranlarında yayınlanan Süper Bababanne filminde de yer almıştı. Keçiboynuzunu yiyen Süper Babaanne'nin kötülerle maceraları, Türk izleyicisinin beğenisine sunulmuştu.