Akciğerini tam yüzdeyle kullanamayan Covid-19 hastası, aşıyla hayata tutundu

ANKARA'da, akciğerini kist nedeniyle tam yüzdeyle kullanamayan ve koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alınan Muazzez Torun (66), 3 doz aşı ile yaşama tutundu. Dr. Hakan Dayanır, "Muazzez teyzemiz akciğerinin belirli bir yüzdesini kullanamamasına rağmen 3 Sinovac aşısı vurdurduğu için nispeten bu süreci daha hafif geçiriyor" dedi.

Akciğerinde kist bulunan ve bu nedenle akciğerini tam kapasiteyle kullanamayan Muazzez Torun, koronavirüse yakalandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Torun, 3 doz Covid-19 aşısını yaptırdığı için hastalığı diğer hastalara göre daha hafif geçiriyor. Tedavisi de bitme aşamasına gelen Torun, hastalığı büyük oranda atlattı.

Muazzez Torun ise 4'üncü doz aşısını olmadığı için pişman olduğunu dile getirip, "3 doz aşılıyım. Hasta olmak çok zormuş. Keşke 4'üncüyü zamanı geldiğinde olsaymışım. Eksik aşılı olan vatandaşlar hiç durmasınlar, beklemesinler. Gitsinler ve aşılarını olsunlar. Bir saniye bile öyle durmasınlar. Ben yoğun bakıma girdim; ama yine bu zamana kadar yaptırdığım aşılar sayesinde bilincim kapanmadan çok ağır bir şekilde olmadan hastalığı geçiriyorum. Keşke gidip 4'üncü doz aşımı da zamanında yaptırsaymışım. Hala aşılarını yaptırmamış olanlar yemesinler içmesinler gidip ilk iş eksik aşılarını bir an önce tamamlasınlar" dedi.