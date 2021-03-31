Akçalar'da alt yapı hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer'in Akçalar Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatlarına başladı.

Bursa'yı alt yapı meselesini halletmiş ve daha yaşanılabilir bir şehir yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarına hız verdi. Uzun yıllardır kullanılan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek bölgenin alt yapı ağı sağlıklı ve sorunsuz bir hale getiriliyor. Çalışmalarla Akçalar Mahallesi'nin tamamında alt yapı meselesinin ortadan kaldırılması hedeflenirken, kanalizasyon ve yağmur suyu imalatları ile bölgenin güçlü bir alt yapı ağına kavuşturulması planlanıyor.

Pandemi dönemde bile yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı yatırımlarından kesinlikle taviz vermediklerini dile getirdi. Sağlıklı şehirlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Alt yapı yatırımları yer altında olması sebebiyle çok görünür projeler değil, ancak sağlıklı şehirlerin olmazsa olmaz yatırımlarıdır. Proje kapsamında Akçalar'da 5 bin metre kanalizasyon 3 bin metre de yağmur suyu hattı imalatı yapılacak. Projemizin yatırım maliyeti toplam 3 milyon 250 bin lira. Şu anda Gölyolu Cadde ve Kavaklı Cadde'de imalatlar sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında Akçalar Mahallesi'nin alt yapı sorunlarını ortadan kaldırıp hemşehrilerimize daha müreffeh bir şehir sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı