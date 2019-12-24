Akçakoca Kızılay Başkanı Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:53

Akçakoca Kızılay Başkanı Özkan Öztürk, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları oyladı.

Başkan Öztürk, "haber" kategorisinde Hassan Jedi'nin " Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli karesini tercih etti.

Öztürk, fotoğrafların Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

AA'nın çok güvenilir bir haber ajansı olduğunu belirten Öztürk, " Hem ülkemizdeki haberleri hem dünya çapındaki haberleri en güvenilir kaynak vermektedir. Bizim faaliyetlerimizde de Anadolu Ajansı çalışanları ve temsilcileri bizlere devamlı destek veriyor. Bazı haberlere beraber gidip beraber geliyoruz. Bilindiği üzere son zamanlarda sel bölgesinde bizim ulaştığımız noktalarda arkadaşlarımızla hep beraber bir çalışma yaptık. Bu anlamda Anadolu Ajansını kutlarım." dedi.

Kaynak: AA