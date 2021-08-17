Akçakoca'da gün batımı görenlerde hayranlık uyandırıyor
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Akçakoca'da gün batımı görenlerde hayranlık uyandırıyor

Akçakoca'da gün batımı görenlerde hayranlık uyandırıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı kartpostallık görüntüler sunuyor.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı kartpostallık görüntüler sunuyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezi olan ve yaz aylarında özellikle yerli turistler tarafından ulaşım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Akçakoca'da, gün batımının kızıllığını seyretmeye gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin ortasında bulunan, 38 kilometrelik 3 mavi bayraklı plajıyla bölgeye gelenleri ağırlayan ilçede, özellikle gün batımında vatandaşlar sahil ve liman kısmına gelerek, güneşin batışını izliyor.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gün batımını izleyenler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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