Akçaabat'ta Ramazan'da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor
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Akçaabat'ta Ramazan'da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akçaabat'ta Ramazan'da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaçlı ailelere iftarda dağıtılmak üzere sıcak yemek pişiriliyor.

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaçlı ailelere iftarda dağıtılmak üzere sıcak yemek pişiriliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı, Kızılay, Yaylacık Sahil Camii ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile Akçaabat'taki ihtiyaçlı aileler için iftarda sıcak yemek pişirilip dağıtılıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "On bir ayın sultanı bir Ramazan ayına daha erişmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir zaman dilimidir. Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı bu rahmet ayını en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Geçmiş dönemlerde gerek Belediyemiz gerekse hayırseverler tarafından şehrimizin muhtelif yerlerinde iftar çadırları kuruluyor ve ihtiyaçlı vatandaşlarımız iftarlarını bu sofralarda yapıyorlardı. Covid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulamayışından dolayı ihtiyaçlı ailelerin evlerine iftarda sıcak yemek ulaştırıyoruz. Belediyemizin, Akçaabatlılar Vakfının, Yaylacık Sahil Camiinin ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile Yaylacık Sahil Camiinin altına oluşturulan alanda Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlı aileler için yemek pişirilecek. Yakın mesafede olup gelme imkanı olanlar gelip yemeklerini buradan alarak evlerinde ailesiyle birlikte iftarını açabilecek. Gelme imkanı olmayanlar içinde görevli olan arkadaşlarımız evlerine yemeklerini ulaştıracak. Bunun yanında şehrimizin merkezinde de yine belediyemizin destekleriyle Kızılay tarafından Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlı ailelerimize yönelik iftar için Akçaabat Öğretmenevinde sıcak yemek pişirilip dağıtılacaktır" dedi. - TRABZON

Akçaabat'ta Ramazan'da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor
Akçaabat'ta Ramazan'da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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