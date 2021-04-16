Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu
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Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu

Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz gün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için memleketi Erzincan'da Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geçtiğimiz gün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için memleketi Erzincan'da Mevlid-i Şerif okutuldu.

Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği yapan Yıldırım Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü vefat etti. Ramazan ayının ilk cumasında ise memleketi olan Erzincan'da Terzibaba Camisinde Akbulut için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda okunan ilahiler sonrasında Erzincan İl Müftülüğü vaizi Servet Tiryaki tarafından dualar edildi. Kılınan cuma namazı sonrasında namaz çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. - ERZİNCAN

Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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