Akbank çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü?
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Akbank çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü?

Akbank çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü?
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2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem çöktü. >Gelişme sonrası Akbank mobil çöktü mü, Akbank sorun çözüldü mü ve Akbank mobil çöktü mü gibi konular merak edildi. Peki, Akbank mobil çöktü mü?

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler bankanın sistemlerine ulaşmakta güçlük yaşarken Akbank mobil çöktü mü, Akbank mobil çöktü mü ve Akbank sorun çözüldü mü gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank'tan açıklama

Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü?

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Siber saldırı iddiaları sonrası Akbank'tan ikinci bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü?

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

DÜNYANIN EN İYİ DİJİTAL BANKASI SEÇİLDİ

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da aldı.

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Akbank çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü? Akbank sorun çözüldü mü? - Haberler
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