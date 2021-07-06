Akbank mobil çöktü mü, açıldı mı? Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor?

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem çöktü. Akbank mobil uygulama ne zaman açılacak? 6 Temmuz Akbank uygulamasına neden girilmiyor, saldırı mı oldu?

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta vatandaşların erişimine izin verilmiyor. Peki, Akbank mobil çöktü mü, açıldı mı? Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? Akbank mobil çöktü mü, açıldı mı? Akbank mobil uygulamaya neden girilmiyor? 6 Temmuz Akbank uygulamasına neden girilmiyor, saldırı mı oldu?

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler hiçbir şekilde işlem yapamıyor. Binlerce kişi para çekemediği, kartla alışveriş yapamadığı için mağdur durumda. Bankadan yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır." denildi.