Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı - Haberler

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Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması'nın finalistleri açıklandı

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması"nda finale kalan isimler belirlendi.

18. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 24-25 Mart'ta gerçekleştirilecek "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması"nda finale kalan isimler belirlendi.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvuran 692 senaryo arasından, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 8 senaryo finale kaldı.

Melis Balcı'nın "Sema, Suzan ve Berk", Oğuzhan Akalın'ın "Yas", Zehra Derya Koç'un "Leyla", Ali Baran Baz'ın "Kımıldak", Miray Palaz Cansu'nun "Nizam", Yusuf Ölmez'in "Duvar Duvar", İlayda İşeri'nin "Oyunbozan" ve Mehmet Akif Güler'in "Umut" adlı senaryoları, yarışmada ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak eserler arasında yer aldı.

Yarışmayı kazanan proje, "Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü" sahibi olacak.

Ayfer Tunç, Selman Nacar ve Bulut Reyhanoğlu'nun jüri üyeleri arasında bulunduğu yarışma kapsamında, çevrim içi atölye çalışmaları ile eğitimler de düzenlenecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Hakan Binbaşgil, Film Festivali, Kısa Film, Mart, Güncel, Haberler

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