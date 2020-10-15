Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret

15.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:32
Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret ederek, Kayseri Şeker ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş çalışma konuları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Ekim'de gerçekleşecek AK Parti İl Kongresi için başarı dileklerinde bulundu.

İlk olarak Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu, AK Parti İl Binasındaki makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşan İl Kongresi nedeniyle başarı dileklerini iletip, kongrelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Çopuroğlu'nun ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile makamında bir araya gelen Başkan Akay, Başkan Büyükkılıç'a 66. Kampanya dönemi çalışmaları, şeker sektörü ve Kayseri Şeker ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi paydaşlığındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulundu.

VALİ YARDIMCISI ALİ USLANMAZ'DAN AKAY'A VEDA ZİYARETİ

Günün sonunda ise emekliye ayrılan Kayseri Vali Yardımcı Ali Uslanmaz, Başkan Akay'a veda ziyaretinde bulunarak, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası'nın hayırlı olması ve başarılarının devamı temennisinde bulundu. Başkan Akay ise Uslanmaz'a, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve afiyet dileyerek, emekliliğinin hayırlı olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret
Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Yıldırım Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Elçin Sangu Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akay'dan Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na ziyaret - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:36:37. #1.14#
title