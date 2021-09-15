Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında? - Haberler
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Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında?

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Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında?

Bir dönem ekranların sevilen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'da pek çok karakterin son hali de araştırılıyor. En Son Babalar Duyar dizisinde Rafi Maranga karakteriyle rol alan Max Bendo'nun son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında? En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo'nun oynadığı diziler! Max Bendo şimdiki hali

Akasya Durağı Obayana'nın son hali merak ediliyor.Yıllar geçtikte eski dizilerin oyuncularının yaşadığı değişimler de merak ediliyor. O isimlerden biri olan En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sı Max Bendo'nun son hali dikkat çekti. İşte, Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında?

AKASYA DURAĞI OBAYANA SON HALİ

Eski dizilerde rol alan oyuncuların güncel halleri sık sık gündem olmaya devam ediyor. En Son Babalar Duyar dizisiyle hayatımıza girdikten sonra birçok dizide daha rol alan ünlü oyuncu Max Bendo'nun son hali da merak ediliyordu. Bendo'nun yıllar içerisinde kilo aldığı görüldü.

Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali

MAX BENDO KİMDİR?

1972 yılında doğan Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu olmuştur. Daha sonra Türkiye'ye gelen Kenyalı oyuncu, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı gibi dizilerdeki rolleri ile tanınmıştır. Ayrıca, daha sonradan Türk vatandaşlığına geçmiştir.

ANİMATÖRLÜK YAPIYORDU

Rafi Maranga, "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ilede hafızalara kazınmıştı. En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Bendo, "obayanaofficial" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor. Max Bendo, animatörlük yaparken dizi oyuncusu oldu. Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti.

Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali

MAX BENDO ROL ALDIĞI PROJELER

2002-2007 - En Son Babalar Duyar (Rafi Maranga)

2004 - Kadın İsterse (Rafi) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2007 - Metropol Cafe (Garson)

2008 - Komedi Türk (Max)

2008 - Yalancı Romantik (Big Boy Jimmy-Cemal)

2008-2010 - Akasya Durağı (Obayana)

2017 - Bakkalgazi

2017 - Ver Kaç Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Akasya Durağı Obayana'nın son hali! En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının son hali! Max Bendo kimdir, kaç yaşında? - Haberler
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