Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Akaryakıt ve Sigara Kaçakçılığı Koordinasyon Toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, İl Emniyet Müdür Vekili Levent KÖSE, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa ÇAKMAK, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir ÖZER, ilgili kamu kurum müdürleri katıldı.

İlgili kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda, dönem içerisinde yapılan denetim çalışmaları ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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