Akaryakıt istasyonu marketinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın akaryakıt istasyonunun market bölümüne düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve bandrolsüz toplam 2 bin paket sigara ve 2 şişe içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi İstihbarat Şube Müdürlüğü D Timi ve Kula Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmalarıyla Sandal Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun market bölümünde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen ekipler, S.Ç.'nin (42) işlettiği akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin paket bandrolsüz sigara ve 2 şişe içki ele geçirildi. Markette 'Tütün Mamulleri Perakende Satış Belgesi' bulunmadığının tespit edilmesiyle içerideki 800 bandrollü sigaraya da el koyuldu. İşletme sahibi S.Ç.'ye, 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan satış belgesi almadan tütün mamulleri ve içki satışı yaptığı gerekçesiyle 50 bin TL ceza kesildi.