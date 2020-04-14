Akarçay'da larva mücadelesi Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Akarçay Rekreasyon Alanında larva ve uçkun mücadelesi yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Akarçay Rekreasyon Alanında larva ve uçkun mücadelesi yaptı.

Ziraat Mühendisi Şükrü Ertunç, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatları ile şehrin tüm bölgelerinde özellikle havaların ısınmasıyla larva çalışması yaptıklarını ifade etti.

Ertunç, çalışmaları sulak alanlarda fosseptiklerde, kanalizasyonlarda, gübrelik alanlarımızda ve çöp konteynırlarında yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA