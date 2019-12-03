Akar: 'Barış Pınarı'nı Türkiye'nin NATO'yu reddi gibi göstermek yanlış; İttifak'a bağlıyız' - GÖRÜŞ
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, euronews'te bir makale kalame aldı. Akar, 'Barış Pınarı' harekatını Türkiye'nin NATO'yu reddine dair bir kanıt gibi sunma isteyenlerin yanlışa düştüğünü söylüyor ve İttifak'a bağlılığın devam ettiğini vurguluyor
03.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:27
Dr Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı
Bu hafta NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü ve İttifak liderleri bu çerçevede Londra'da bir araya gelecekler. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com