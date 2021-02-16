Akali CT Seçimleri ve Şampiyon İstatistikleri (S11)

Bu yazımızda Akali CT seçimleri ve şampiyonlara karşı istatistiklerini göreceğiz.

Maruz kaldığı güçsüzleştirmelere ve değişiklere rağmen hala tek atabilen şampiyondur, Akali. 3 sezon önce yenilenmesiyle bambaşka bir oynayış bahşedilen Akali, o günden beri bir çok oyuncunun sinirini bozmaktadır. Çünkü şampiyona hakim olan oyuncular, onu ustalıkla kullanıp, siz göz açıp kapayıncaya kadar sizi veya nişancıyı teklemiş olurlar. Snowball yani her öldürme ile daha çok güçlenmeye çok müsaittir. Kelimenin tam anlamıyla rakipsiz bir suikastçıdır.

Pasifi, eğer Akali yetenekleriyle rakibe hasar verirse, rakibin etrafında halka oluşur. Akali bu halkadan geçerse, düz vuruşu güçlenir ve ilave menzil kazanır.

Q yeteneği ile Akali rakibe 5 adet bıçak fırlatır. Bu bıçaklar rakibe hem hasar hem de yavaşlatma uygular.

Akali W yeteneği ile dumandan çember oluşturur. Bu çembere girdiğinde görünmez olur ve 80 enerji ile hareket hızı kazanır.

E yeteneği, Akali'nin bir doğrultuda shruiken atmasını sağlar. Shruiken rakip birime çarparsa hasar verir. Akali shruiken atarken geriye doğru gider. Eğer shruiken rakip birime veya dumana isabet ederse, Akali yeteneği tekrar kullanarak hedefe doğru tekrar gider. Tekrar gittiğinde 2. dönüşünde fazladan hasar verir.

Ultisi yani R yeteneği ile Akali belirli bir doğrultuda sıçrar ve isabet alan rakiplere hasar verir. Akali yeteneği 2. kez kullanabilir. Bu sefer isabet alan rakipler eksik canlarına oranla fazladan hasar alır.

Akali CT Seçimleri ve Şampiyonunun İstatistikleri

Orta Koridor:

Her suikastçı gibi Akali'nin de asıl yuvası orta koridordur. Çünkü orta koridordan beklediği verimi almamaya başlayınca, yeni hedef olarak diğer 2 koridor ona görünecektir.

Akali oyuncularının %69'u, şampiyonu orta koridorda oynamayı tercih ediyor. Şampiyonun bu koridorda kazanma oranı %51,02'dir. Yasaklanma oranı ise %11,24'dir.

Şampiyonu orta koridorda oynayan oyuncuların, zorluk çektiği ve kolaylıkla yendiği şampiyonlardan bahsedelim. Oranlar 1v1 win rate göze alınarak verilmiştir.

Akali'ye Karşı En İyi 5 Orta Koridor

Akali'ye Karşı En Kötü 5 Orta Koridor

Üst Koridor:

Asıl yuvası orta koridor olmasına rağmen, üst koridorda oynanma oranı ciddi bir şekilde yüksektir. Çünkü bu sefer üst koridordaki rakibini mahvedip, orta koridora sataşmayı deniyor ??

Akali oyuncularının %31'i şampiyonu üst koridorda oynamayı tercih ediyor. Üst koridorda Akali'nin kazanma oranı %48,74'tür. Şampiyonun yasaklanma oranı ise %7,36'dır.

Şampiyonu üst koridorda oynayan oyuncuların, zorluk çektiği ve kolaylıkla yendiği şampiyonlardan bahsedelim. Oranlar 1v1 win rate göze alınarak verilmiştir.

Akali'ye Karşı En İyi Beş Üst Koridor

Akali'ye Karşı En Kötü Beş Üst Koridor

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Kaynak: ESporTimes