Akademisyen Savaşır'ın Yargılandığı Fetö Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye edilen tutuksuz sanık Savaşır ile avukatları Murat Dinçer ve Erdal Doğan katıldı.



Savunma yapan Savaşır, 2015 yılında Samanyolu TV'den almış olduğu öneriyi kabul ederek bir dizi tartışma programında konuk akademisyen olarak bulunduğunu, program ücretlerinin kanalın hesabının bulunduğu Bank Asya'da gıyabında açılmış olan hesaba yatırıldığını söyledi.



Bu hesapta hiçbir şahsi işleminin olmadığını savunan Savaşır, "ByLock olarak adlandırılan programı basındaki haberlerden duydum. Daha önce böyle bir programın varlığından bihaberdim. Hiçbir zaman şahsi telefonumda böyle bir program bulunmadı. Ancak konuştuğum şahıslarda bu programın bulunup bulunmadığı hakkında elbette bilgi sahibi olmam mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



CHP'den 2014 yılında aldığı teklif üzerine 2015 yılının Şubat ayında İstanbul Doğuş Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ettiğini belirten Savaşır, savunmasına şöyle devam etti:



"Nisan ayında parti tarafından milletvekili adayı olarak aday gösterilmeyince bundan sonra tarafıma yapılan akademik teklifleri değerlendirdim. Aralarında şartları en uygun olan İzmir Gedik Üniversitesi'nin teklifini kabul ettim. 21 Temmuz 2016'da üniversitenin insan kaynakları birimi tarafından gönderilen bir e-posta vasıtasıyla açığa alındığımı öğrendim. İddianamede bana yöneltilen suçlamalar göz önünde bulundurulduğunda, 'FETÖ' olarak adlandırılan yapılanmanın finansmanı ile yürütülmekte olduğu iddia edilen bir üniversitenin tek açığa alınan öğretim üyesinin şahsım olmasını ironik hatta manidar buluyorum."



Beraatini ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden Savaşır, adli kollukta bulunan cihazlarının iadesini istedi.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 12 Ocak 2017'ye erteledi.



İddianameden



İddianamede, Savaşır'ın FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair tanık Ö.K'nın beyanı bulunduğu ve İzmir emniyetine yapılan ihbarda da isminin örgüt üyesi olarak bildirildiği kaydediliyor.



Şüphelinin, FETÖ/PDY irtibatlı olmaları nedeniyle kapatılan Samanyolu TV ve Can Erzincan TV'de uzun süre düzenli olarak program yaptığı aktarılan iddianamede, Savaşır'ın bu programlarda içerik olarak FETÖ/PDY paralelinde görüş beyan ettiği, bunun da örgüt üyeliği konusunda delil olarak değerlendirildiğine işaret ediliyor.



İddianamede, İştar Gözaydın Savaşır'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Can Erzincan TV'de 17 Haziran 2016'da yayınlanan "Prof. Dr. İştar Gözaydın ile Güne Bakış" programında, sunucu Erkan Akkuş'un "..Velev ki böyle bir terör örgütü var bir kere. Böyle bir terör örgütü Yargıtay'ca onanmamış, terör örgüt tanımı yok şu anda ama diyelim bu terör örgütü kabul edildi, onaylandı. Hatta uluslararası camiaca da terör örgütü kabul edildi. Bu söyledikleri, tırnak içindeki FETÖ denilen saçmalık. Ona rağmen biz de burada sempati duyuyoruz ve öyle yayınlar yapıyoruz. Şu andaki anayasa böyle bir durumda dahi gelip buradaki malları müsadere edemez." sözlerine karşılık, "Benim söyleyeceklerimin hepsini aslında siz söylemiş oldunuz, baştan siz söylemiş oldunuz ama bir kez daha altını çizerek dediğiniz gibi devam edeyim ben de." yönünde ifadeler kullandığı aktarılıyor.



İddianamede, Savaşır hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.