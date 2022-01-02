Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ceren Damar Şenel'in mezarlı Anma programına katılan Ceren Damar Şenel'in yakınları Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Baba Mustafa Damar'ın konuşması ANKARA - Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, Karşıyaka'daki mezarı...

Ceren Damar Şenel'in mezarlı

Anma programına katılan Ceren Damar Şenel'in yakınları

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi

Baba Mustafa Damar'ın konuşması ANKARA - Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı.

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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