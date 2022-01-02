Son dakika haberleri | Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ceren Damar Şenel'in mezarlı Anma programına katılan Ceren Damar Şenel'in yakınları Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Baba Mustafa Damar'ın konuşması ANKARA - Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, Karşıyaka'daki mezarı...
Ceren Damar Şenel'in mezarlı
Anma programına katılan Ceren Damar Şenel'in yakınları
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Dua edilmesi
Baba Mustafa Damar'ın konuşması ANKARA - Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı.