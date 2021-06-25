Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri
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Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi Ligi'nde 3. hafta 1. gün maçları sona erdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 3. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Heyecan verici maçlara sahne olan birinci günde oynanan 5 karşılaşmanın sonuçlarını ve maç özetlerini Playerbros'ta sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Günün ilk karşılaşması saat 17: 00'de başladı. Haftanın ilk gününde fastPay Wildcats Akademi, Team Aurora Akademi'ye karşı oynadığı karşılaşmayı kaybetmeyerek, galibiyet sayısını 5'e çıkarttı ve ligin zirvesinde namağlup bir şekilde yer almaya devam etti.

Saat 21: 00'deki Papara SuperMassive Akademi ve fastPay Wildcats Akademi mücadelesi ile birinci gün sona erdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

Galakticos Akademi 0-1 5 Ronin Akademi

Dark Passage Akademi 1-0 Beşiktaş Akademi

NASR Esports Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Team Aurora Akademi 0-1 fastPay Wildcats Akademi

SuperMassive Blaze 1-0 Galatasaray Espor Akademi

Akademi Ligi'nde heyecan 25 Haziran Cuma günü oynanacak ikinci gün karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam ediyor olacak.

Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

Galakticos 0-1 5 Ronin

Günün ilk karşılaşmasını 29 dakika sonunda 5 Ronin kazandı.

Dark Passage Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

34 dakika süren karşılaşmayı Beşiktaş Akademi kazandı ve ligde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile kendine 3. sırada yer buldu.

NASR Esports Akademi 1-0 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Günün üçüncü karşılaşması 33 dakika sürdü ve NASR Esports vadi'den galip ayrıldı.

Team Aurora Akademi 0-1 fastPay Wildcats Akademi

Zirvenin sahibi fastPay Wildcats Akademi, 25 dakika sonunda Team Aurora'yı da yenerek namağlup serisine devam etti.

SuperMassive Blaze 1-0 Galatasaray Espor Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi…)

Kaynak: Playerbros

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