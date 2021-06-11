Akademi Ligi 1. Hafta 1. Gün Sonuçları ve Özetleri

Akademi Ligi'nde 1. hafta birinci gün tamamlandı.

Akademi Ligi Yaz Mevsimi 1. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

Akademi Ligi'nde 10 takımın kıyasıya rekabet edeceği lig maratonu heyecanı bugün itibarıyla başladı.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yış Mevsimi'nde 1. hafta 1. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Heyecan verici maçlara sahne olan günün tüm sonuçları ve maç özetleri Playerbros'ta.

Yaz Mevsimi'nin ilk maçı Saat 17: 00'da FastPay Wildcats Akademi – 1907 Fenerbahçe Espor Akademi arasında gerçekleşti. Mücadelenin galibi 37 dakikanın sonunda FastPay Wildcats oldu.

FastPay Wildcats 1-0 1907 Fenerbahçe Espor

Günün ikinci karşılaşmasında NASR Esports Akademi ve Galakticos Akademi karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılan ekip, kış mevsimi şampiyonu Galakticos Akademi oldu.

NASR Esports Akademi 0-1 Galakticos Akademi

Team Aurora Akademi ve Beşiktaş Akademi arasında gerçekleşen üçünü karşılaşmanın galibi 34 dakikanın sonunda, oldukça dominant oyunu ile Beşiktaş Akademi oldu.

Team Aurora Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Günün dördüncü karşılaşmasında, Galatasaray Espor Akademi ve Dark Passage Akademi karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi Galatasaray Espor Akademi oldu.

Galatasaray Espor Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

Günün beşinci ve son karşılaşmasında ise Papara SuperMassive Akademi ve 5 Ronin Akademi karşılaşması oynandı. Mücadelenin galibi, oldukça dominant bir oyun ile Papara SuperMassive Akademi oldu.

Papara SuperMassive Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

Akademi Ligi 1. Hafta 1. Gün Sonuçları

FastPay Wildcats 1-0 1907 Fenerbahçe Espor

NASR Esports Akademi 0-1 Galakticos Akademi

Team Aurora Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Galatasaray Espor Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

Papara SuperMassive Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

Akademi Ligi'nde heyecan 11 Haziran saat 17: 00'da başlayacak, ikinci gün karşılaşmaları ile devam ediyor olacak!

Kaynak: Playerbros