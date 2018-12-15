Ak Partililer Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile AK Parti Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Belediye Başkan adayımızın Mehmet Abdi Bulut'un isminin açıklanmasıyla birlikte seçim çalışmalarına başladık. Salı günü Ankara'da çeşitli temaslarda bulunarak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşerek okullaşmadaki arazi sıkıntısını çözeceğiz. Bakanlarımız ile görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerimizde milletvekillerimizde hazır bulunacak" dedi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Daha önce 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptığını ifade ederek, "Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra aday olmamıştım. Son süreçte de aday adayı olmadım, her hangi bir temasımda olmadı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, benim aday olmam yönünde karar vermesi üzerine aday oldum. Cumhurbaşkanımız bana hangi görevi verirse, görevden kaçmam, belediye başkanlığım sona erdikten sonra genel merkezimiz merkez ilçe başkanı olmamı istedi. Bir süre bu görevi yaptım. Kilis'te, 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım için Kilis'i iyi tanıyorum. Başkanlık yaptığım süreçte alt yapı sorununu çözdük. Yeni içme ishale hattına yaptık. Katı atık, atık su başta olmak üzere, otogar, toplu konutlar yaptık. Onlarca projeyi hayata geçirdik. Şimdi yeni projelerimiz var. İnşallah bunları da zamanı geldiği zaman açıklayacağız. Kilis'in kültürünü tarihini ön plana çıkaracağız. İlimizde en büyük sıkıntı işsizlik, inşallah partimiz ile birlikte yapacağımız çalışmalar ile bu sorunu da çözeceğiz. Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ile mevcut OSB'nin aktif hale gelmesi için çalışacağız. Kilis'te yerli turistin gelmesi, Kilis'in marka ürünlerinin tanıtılması ve şehrimizin değerlerini ön plana çıkaracağız. Kilis halkı ile belediyeye yönetmeye talibim. Gönül belediyeciliğini Allahın izniyle yürüteceğiz" dedi. - KİLİS