AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

30.09.2019 17:14

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde silahla intihar ettiği iddia edilen Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturmada onunla son konuşan arkadaşı tanık olarak dinlenmişti. Savcılığın tanık Leyla Niyazova'ya "Siz Nadira Kadirova'yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?" diye soru sorduğu belirtildi. Bu haberin yayınlanmasından sonra Twitter'da çok sayıda kullanıcı "#NadirayaNeOldu" başlığıyla ilgili tweet atarak olayın aydınlatılmasını istedi.

AK PARTİLİ ÜNAL'IN SİLAHIYLA İNTİHAR ETMİŞTİ

AK Partili milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan 23 yaşındaki Özbek asıllı Nadira Kadirova'nın, bir kaç gün önce çalıştığı evde, patronunun silahını kullanarak yaşamına son verdiği kamuoyuna yansıdı. 23 yaşındaki Özbekistanlı kadının olaydan bir gün önce bir arkadaşına, "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"KARDEŞİMİN HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

SAVCILIĞIN "FUHUŞ" SORUSUNA TANIK TEPKİ GÖSTERDİ

Kadirova'nın ölümüyle ilgili son olarak savcılık tanık Niyazova'ya "Siz Nadira Kadirova'yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?" diye sorarak ölen Kadirova ile tanığı fuhuş yapmakla suçladığı ifade edildi.. Soruya tepki gösteren Niyazova, böyle bir şey olmadığını söyledi.

Niyazova, "Benim Nadira'yı fuhuşa teşvik ettiğim ya da fuhuş yapmasını kolaylaştırdığım iddiaları doğru değildir. Geçimimi Laleli'den aldığım tekstil ürünlerini Özbekistan'a göndererek sağlarım. Buna ilişkin kargo gönderim fişlerimi de gerekirse dosyaya sunabilirim. Nadira benim evimde hiç kalmadı" diye konuştu.

"NADİRA KADİROVA NE OLDU?" SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Fuhuş sorusunun ortaya çıkmasının ardından Twitter'da "#NadirayaNeOldu" başlığı en çok konuşulan konular arasına girdi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Nadira Kadirova'nın ölümünün aydınlatılması için yetkililere çağrı yaptı.