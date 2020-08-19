AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemlerde artan vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi ile yetkililer sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşları uyarıyor. Ancak AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın seçim bölgesinden paylaştığı fotoğraflardaki detay bu uyarıların pek de önemsenmediğini gözler önüne serdi.

Aydın bu ziyaretlerde maskeli dolaştı ancak etrafından toplanan vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafların altına "Sizin oradakileri uyarmanız lazımdı" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.