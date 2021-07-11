AK Partili Sürekli: "İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor"
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AK Partili Sürekli: "İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor"

AK Partili Sürekli: 'İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor'
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in temel sorunlarının kırmızı alarm verdiğini belirterek, "Trafik, su, alt yapı, koku gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortada.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in temel sorunlarının kırmızı alarm verdiğini belirterek, "Trafik, su, alt yapı, koku gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortada. İzmir'de her şey yolundaymış gibi davranmaları ve eleştirilere kayıtsız kalmaları ise gerçekten hem gülünç hem üzücü." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sürekli, Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışında ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, İzmir'de yaşanan sorunlara yönelik eleştirilere yerel yönetimlerin tahammülsüz bir tutum sergilediğini, maksadını aşan bir dil kullanılmaya başlandığını savundu.

Sorunların gergin siyasi üslupla çözülemeyeceğini belirten Sürekli, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor. Alt yapı, trafik, koku, su gibi temel ve ciddi sorunlar var ve bunların aslında bir kılavuza dahi ihtiyacı yok, ortadalar çünkü. Özeleştiri yapmak, çözüm odaklı bir yol haritası sunmak yerine genel ve gergin bir siyaset diliyle sorunların üstünü örtemezler. Her eleştirimizde İzmirlileri de hafife alan savunmalarını kabul etmiyoruz. Sorulara, sorunlara, genel siyaset üzerinden, üsluplarını çirkinleştirerek karşılık vermeleri acizlik. Gerçekten yakıştıramıyoruz. İzmir'de her şey yolundaymış gibi davranmaları ve eleştirilere kayıtsız kalmaları ise gerçekten hem gülünç hem üzücü."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'i yakından takip ettiğini ve çok önemsediğini, ağustos sonu ya da eylül başında kente gelmesinin planlandığını bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Birileri kalkmış, 'Cumhurbaşkanı İzmir'e gelemez' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'e son iki yılda 4 kez gelmiş, Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışında 50 binin üzerinde bir kalabalığa seslenmiş, pek çok noktada hemşerilerimizle kucaklaşmıştır. Deprem acımızda yanımızdaydı, deprem konutlarının temel atma töreninde aramızdaydı. Ağustos ayı sonunda ya da Eylül başında yine şehrimizde olacaklar. İzmir'i fazlasıyla önemsiyor ve çok yakından izliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizin yararına olacak her taleplerinde yapıcı ve destekleyici tutumunu kendileri de yaşıyor. Kimse merak etmesin Cumhurbaşkanımız, milletin adamıdır. Milletin olduğu her yerde vardır. İzmir'le de her şartta kucaklaşır."

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AK Partili Sürekli: 'İzmir'in temel sorunları kırmızı alarm veriyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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