Ak Partili Şengül, "İzmir İçin Önemli Projeler Geliyor"

İzmir 6. Olağan İl Kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız, seçimin startının verileceği İzmir mitinginde halkımıza İzmir'le ilgili önemli projeler müjdeleyecek" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir 6. Olağan Kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Seçim startının da verileceği İzmir mitingiyle ilgili konuşan Şengül, "Sahada süreci yönetmek için görev alanların hepsinin görevini layığıyla yapması çok önemli. Seçime 57 gün kaldı. Biraz kendi içimizde biraz da İzmir'e yönelik önemli sürprizlerimiz var" diyerek, "Seçim çalışmamızı İzmir'de 100 bin kişi ile yönetiyoruz. Bizim kongre tarihimiz daha önce belli olduğu için seçim startı İzmir'den verilecek. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız İzmir'i çok önemsiyor. Başbakanımız, hem Ulaştırma Bakanlığı hem de Başbakanlığı döneminde İzmir'e önemli yatırımlar yaptı. Şöyle bir algı var. Sanki AK Parti, İzmir'de iktidarda olmadığı için yatırım yapmıyor, cezalandırılıyor gibi. Öyle bir durum söz konusu değil. İnsanların kendine göre bir görüşü var ve o partiye oy veriyor herkes" ifadelerini kullandı.

İzmir'de "İzmir bize mahkum, nasılsa oy verecek" algısı olduğunu savunan Aydın Şengül, "Seçime az zaman kala, 'iktidar İzmir'i cezalandırıyor, yatırım yapmıyor' algısı oluşturuluyor. Yapılan yatırımları görmeyen bir kitle var. İzmirlilerin İzmir için yapılan yatırımları bildiğini biliyorum. İnsanların AK Parti'ye bakışı İzmir'de biraz farklı. İzmir'de özellikle belli bir kitle mesela dine karşı saygılı ama dinin içinde yer almayan kitle. Sanki AK Parti İzmir'de iktidara gelirse benim özgürlüğümü kısıtlar algısı oluyor. AK Parti'nin bu algıyı oluşturacak tek çabası dahi olmadı. Ama siz bazen ne yaparsanız yapın, bazı duvarlar yıkılmıyor. 'kaldıralım da bakalım AK Parti İzmir'de ne yapıyor' demiyorlar. Siz birilerinin yaşam özgürlüğünü kısıtlayacak olsanız, bunun için İzmir'de yerelde iktidar olmaya gerek yok, biz genelde iktidarız zaten, istense yasa çıkarılır. Herkesin bireysel özgürlüğü çok önemli. Hükümete düşen de herkesin bireysel özgürlüğünü teminat altına almak. Muhafazakarda da aynısı olabiliyor. Kendi yaşam tarzının tehdit altında olduğunu düşünebiliyor. Oysa ki herkesin farklı düşüncesi, yaşam tarzı olmalı. Hayatın kuralı bu. İnsanların biraz daha empati kurup ilerlemesi gerek. Bunun hemen aşılacağını sanmıyorum, bu bir süreçtir" şeklinde konuştu.

"Toplumun her kesimini kucaklıyoruz"

"Biz yaklaşık yüzde 50 oy alıyoruz" diyen Şengül, "O oyları sadece muhafazakarlardan almıyoruz. Toplumun her kesiminden oy alıyoruz. Teşkilatımız içinde kendini laik olarak tanımlayanlar da var. Biz kendimizi İzmir'e anlatalım demiyoruz. Süreç içinde zaten Türkiye'de yaşayan herkes bizim içimizde yer aldı. Başörtülüsü de var, başı açığı da var. CHP'de başörtülü kaç kişi var? CHP kaç kişiyi kucaklıyor? Bir de ona bakmak lazım. Bir şeyler üzerinden siyaset yapıp oy almaya gerek yok. Biz zaten toplumun her kesimini kucaklıyoruz" dedi.

"İnciraltı ile ilgili projeler faaliyete geçecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na İnciraltı ile ilgili dosya sunduğunu açıklayan Başkan Şengül, "Zannediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içinde İnciraltı ile ilgili projeler faaliyete geçecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun 'İzmir cezalandırılıyor' dediği projelerin birçoğu sonuçlanmış durumda. Hepsini takip ediyorum. Hükümet özellikle İzmir konusunda çok daha hassas ve titiz davranıyor. İzmir Türkiye'nin çok önemli parçasıdır. Türkiye İzmirsiz olmaz. İzmir hem tarım hem liman şehri hem de istihdama ciddi katkılar sağlayan bir şehir. İzmir'i cezalandırmak sığ bir düşünce" şeklinde konuştu.

"İzmir ile ilgili sürprizlerimiz var"

İzmir ile ilgili çok önemli projeleri olduğunu ifade eden Şengül, "Bu konuya özellikle girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız yarınki mitingde bilgiyi de verecek, müjdeyi de. Halkapınar Spor Salonunda 14.00'de gerçekleştireceğimiz AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongremize tüm halkımız davetlidir" dedi. - İZMİR