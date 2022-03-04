AK Partili Şamil Tayyar'dan istifa eden Bekir Pakdemirli'ye zehir zemberek sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı.

"HER GÖREVİN BİR SONU VAR"

Bu atama kararının ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında sert sözler sarf etti. Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli'nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

PAKDEMİRLİ'DEN İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Bekir Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişci'ye başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Şamil Tayyar