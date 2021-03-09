AK Partili Nergis'in kadın cinayetleriyle ilgili açıklaması tepki çekti: Türkiye'de öldürülen erkek sayısı daha fazla

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis katıldığı bir televizyon programında kadın cinayetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Öldürülen erkek sayısının kadınlardan fazla olduğunu söyleyen Nergis, medyanın kadına şiddet olaylarını abarttığını ve algı yarattığını savundu. Nergis'in bu açıklamaları eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkemizde son günlerde artan kadına şiddet olayları birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. Şiddet olayları taraflı tarafsız herkes tarafından kınanırken, AK Partili Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis katıldığı bir programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖLDÜRÜLEN ERKEK SAYISI BUNUN 12 KATI"

Nergis diğer ülkelere göre Türkiye'deki kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin daha az olduğunu iddia etti. Bunun üzerine araya giren sunucu, "2020 yılında 300 kadın öldürüldü" ifadesine yer verdi. Nergis bu sözlerden sonra "Öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı" dedi.

"MEDYA ÇOK KULLANIYOR, YANLI BİR ALGI YARATIYOR"

Açıklamalarına devam eden Nergis, "Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye'de çok fazla kadın öldürülüyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Nergis'in yaptığı bu açıklamalar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların tepkisini çekti.