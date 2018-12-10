Ak Partili Mustafa Kıtreke Açıklaması

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke, "Akçadağ'ı ortak aklı ve ortak hafızayı ön planda tutan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını temel prensip edinerek yöneteceğiz"dedi

Akçadağ'da seçim çalışmalarına ara vermeden devam AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla halk günü ve ev toplantıları düzenleyeceklerini söyledi. Belediyenin kapılarının halka sürekli açık olacağını aktaran Kırteke, "Akçadağ'ı vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz.İlçemizin pazarı olan Cuma günleri halk günü ve önceden belirlenmiş günlerde ev toplantıları yaparak vatandaşlarımızla aramıza kimseyi koymadan sıcak temas kurarak sorunların çözümü, talep ve isteklerin değerlendirilerek hayata geçirilmesi için fikir alış verişinde bulunacağız.Bizim amacımız sorun değil çözüm odaklı çalışmak. Herkese, her kesimden, her ideolojiden insana hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek olacaktır.Halk günleri dışında da sosyal etkinliklerde, esnaf ve mahalle ziyaretleri gibi daha birçok farklı platformlar da halkımızla sürekli bir araya gelerek,vatandaşımızın sıkıntılarını dinleyerek sorunlara çözüm yolları arayacağız. Şairin dediği gibi 'İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal' hitabına mazhar bir yöneticilik anlayışı temel prensibimiz olacaktır" ifadelerini kullandı - MALATYA