AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir

11.10.2019 09:52

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen 'Gece Görüşü' programının dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

"İNŞALLAH SARHOŞ DEĞİLDİR"

Programda tam reklama gidildiği sırada konuklardan AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP'li Sezgin Tanrıkulu için "İnşallah sarhoş değildir" ifadelerini kullandı.

"SUS SUS" DİYEREK İŞARET YAPTI

Yayından çıkıldığını sanarak böyle bir ifade kullanan Metiner'e programın konuklarından CHP'li Gürsel Erol da "Sus sus" diyerek işaret yaptı. Reklam dönüşü yaptığı hatanın farkına vara Metiner, Sezgin Tanrıkulu'yla aralarındaki uzun yıllara dayanan dostluk olduğunu belirterek, canlı yayında olduğunu fark etmeden şaka yapmak istediğini belirtti.

ÖZÜR DİLEDİ

Metiner hem kamuoyundan hem de Sezgin Tanrıkulu'ndan bu sözleri için özür diledi.