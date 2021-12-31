AK Partili Metiner'den Bülent Arınç'a "Erdoğan" sorusu: Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin? - Haberler
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AK Partili Metiner'den Bülent Arınç'a "Erdoğan" sorusu: Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?

AK Partili Metiner'den Bülent Arınç'a
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu İBB'ye başlatılan "terör soruşturması" nedeniyle eleştirmesi, AK Partili Mehmet Metiner'in tepkisini çekti. Metiner, "Arınç, İmamoğlu üzerinden Sn. Soylu'ya saydırmış. İyi de İmamoğlu'na yönelik aynı eleştirileri Reis'in kendisi de yaptı. Anlayan varsa beri gelsin" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerine eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi.

Arınç, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı 'özel teftiş' üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti. Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı olmadığını vurgulayan Arınç, "Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim" diye konuşmuştu.

Arınç'ın söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştiren Metiner ise "Arınç İmamoğlu üzerinden Sn. Soylu'ya saydırmış. Sn. Bahçeli'yi de eleştirmiş. Bunu da güya Reis'i savunmak adına yapmış. İyi de İmamoğlu'na yönelik aynı eleştirileri Reis'in kendisi de yaptı. Niçin sadece Soylu ve Bahçeli? Anlayan varsa beri gelsin!" ifadelerini kullandı.

AK Partili Metiner'den Bülent Arınç'a 'Erdoğan' sorusu: Neden sadece Soylu ve Bahçeli dedin?

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlatmıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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