AK Partili Kılıç: Salih Müslim'i Konuşmak için Getirdiklerinde Orayı Terk Ettim

AK Partili Akif Çağatay Kılıç CNN Türk'te konuştu. AKPM Türk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kılıç yaşadığı bir olayı aktardı. Kılıç, "En son yaşadığımız... Salih Müslim'i konuşmak için getirdiler ve ilan etmediler. Aslında yaptıklarının yanlış olduğu biliyorlar, saklıyorlar. Biz bunu 1,5 saat kala öğrendik. Ben maalesef orayı terk etmek durumunda kaldım. Terör saldırılarını destekleyen bir kişinin, kurucusu olduğumuz platforma konuşmacı olarak getirilmesini biz kabul edemeyiz" dedi.

İşte Kılıç'ın sözleri ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

Geleneksel anlamda baktığınızda seçim çalışması içinde olduğunuzda, her zaman size getirilen bazı talepler olur. Çok ilginç esprili diyaloglar da yaşarsınız. Türkiye'nin bir sıçrama noktasına geldiğinin, 2023'te ve 2053 - 71 hedeflerinde bir noktada olduğumuzu ve yeni hükümet sisteminin tam manasıyla hayata geçeceğimiz seçimin bu seçimin olduğunun farkındalar. Bazı algı operasyonlarının, Türkiye'nin kendi içinde atılımı gerçekleştireceği seçimin olduğunu ve yerli ve milli alandaki bir çok yeni hayata geçmiş projenin de, gelişmelerin de bu noktadan sonra ilerleyebileceğini görüyor.

EKONOMİ VAATLERİ…

Özellikle bunu şu anlamda dile getirmek istiyorum. Vatandaşlarımız kimin sırtında sorumluluk olduğunu, kimin de onu veririz bunu veririz diyerek bol keseden bir dağıtım içinde olduğunu görüyor. Biz AK Partili olarak verebileceğimizi, yapabileceğimizi ortaya koyduk. Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımızın açıklamaları rotada. Fakat şöyle bir şey var. Daha yoğun ileriye yönelik büyümenin olduğu, bu anlamdaki beklenti farklı noktaya ulaşmış durumda. Biz, bir üst kademeye atlamanın yöntemlerini yollarını, ekonomik yatırımlar noktasında yapabileceklerimizi konuşuyoruz.

Vatandaşlarımızın beklentileri var. Örneğin emeklilerimize, aynı zamanda gençlerin istihdama katılımı onların aynı zamanda da kendilerinin iş yapmasıyla ilgili de programlar ortaya konuyor. Bizim büyük projelerimiz olarak tabir ettiğimiz, Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ki açılışı yapılacak. İşte biz yapmaktan yanayız. Sayın İnce, Sayın Akşener diğerlerinin hepsi yıkalım durduralım yok edelim. Biz böyle bir söylem içinde değiliz.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ…

Eski sistemdeki, hatırlarsanız 90'lardaki koalisyon dönemlerinde aylarca hükümetin kurulmadığını görüyordunuz. Bunların hiçbirinin olmayacağını, kuvvetli yürütmenin kuvvetli yasamayla kararla alabileceğini anlamış durumda. Yeni bürokratik yapı içerisindeki, yeniden hayata geçecek olan hızlı karar almanın beklentisi var. En çok gelen sorulardan birisi de bu hızlı mekanizmanın bir an önce hayata geçmesini istiyorlar.

BAKANLIKLARIN AZALTILMASI, BİRLEŞTİRİLMESİ…

Strateji ekibimiz ve 24 Haziran'dan sonraki yapıyı oluşturacak arkadaşlarımız yoğun çalışma içinde. Bazı bakanlıkların yeniden yapılandırılması, bazı kurul ve kurumlarının geliştirilerek görev alanlarının genişletilmesi ve daraltılması… Önemli olan şu, uygulamasını hayata geçirmeniz. Biz de bakanlık görevi yaptık, en sıkıntılı şey aldığınız kararın uygulanmasının takibi. Vereceğiniz karar olsa çok hızlı değişim alacaksınız.

Daha hızlı ilerleyebilmesi için yapısal reformların hızlandırılması, yeni yapılanmayla beraber daha hızlı harekete geçecek.

BAKANLARIN SEÇİMİ…

Cumhurbaşkanımızın hükümeti oluşturmakta nasıl bir karar vereceğini göreceğiz. Meclis aritmetiğinin de önemi var. O yüzden diyoruz güçlü hükümet, güçlü meclis ile temsilin ortaya konması lazım. Uzmanların ve siyasilerin de tecrübeleri var ama bunu en iyi şekilde sayın cumhurbaşkanımızın harmanlayacağını düşünüyoruz.

Biz istişareye çok önem veren bir siyasi partiyiz. Karar alındıktan sonra kimse farklı bir şeyi dile getirmez ama karar almaya gelen süreçte yoğun istişare vardır.

İSTANBUL'DAN ADAYSINIZ, DAHA ÖNCE SAMSUN'DAN ÇALIŞMALARINIZI YÜRÜTÜYORDUNUZ… GELEN TALEPLERDE NE GİBİ FARKLILIKLAR VAR?

Örtüşen talepler olduğu gibi, İstanbul'da, ilçeler bazında da farklılıklar var. Arnavutköy'de vatandaşımızın farklı talebi, Bağcılar Güngören'dekinin farklı oluyor. Yerel yönetimle alakalı da yansıma var. Özellikle AK Parti belediyeciliğiyle yönetilmeyen belediyelerde, 'bir an önce belediyeleri de AK Parti çatısına alın biz burada hiç hizmet alamıyoruz' Bu manada da ciddi beklenti var. Bizim gençlik ve spor bakanlığından geliyor olmamızdan dolayı, özellikle gençler ve sportif anlamda talepler oluyor. Kentsel dönüşümle ilgili de çok ciddi bir beklenti var. Örneğin dün Esenler'deydik, tabi o bizim bölgemiz değil ama hepsi bizim bölgemiz. Oradaki kentsel dönüşüm çalışmalarını belediye başkanımız bize özetledi. Gerçekten çok büyük bir hamle var orada. 3'üncü bölge olarak tabir ettiğimiz bölgede ciddi bir kentleşme var.

Ve tabi ki özellikle güvenlikle ilgili olarak… Üzülerek söyleyeyim bazı siyasi partilerin yasa dışı terör örgütleriyle iç içe olan ilişkilerinden de ciddi manada bunalmış vaziyette vatandaşımız.

SEÇİLME YAŞI 18'E DÜŞTÜ. BUNUN GENÇLERE NASIL YANSIMASI OLMUŞ?

Çok pozitif şekilde bunu algılamışlar. Bazı arkadaşlarımızın seçilecek yerde olduklarını gördükten sonra çok da sevinmişler. Gerçekten çok güzel bir karşılığı oluyor. Gençler arasında akranlarıyla, tam yaş dönemleriyle aynı olan kişilerle konuşuyor olmanın onlara getirdiği pozitif enerji var. Onların bize katmış olduğu bu noktada enerjileri var. İlk kez olmasının getirdiği; 25 yaşın altında siyasi profil yoktu.

"MAALESEF ORAYI TERK ETMEK DURUMUNDA KALDIM"

Tabi Avrupa ile ilişkilerde de bu farklı tepkiler oluyor. Burada bir şeyi dile getirmem gerekiyor. Gözlemciler seçimleri takip edecekler. Biz her zaman açık ve şeffaf olduk. Bunun şüpheli hale getirmeye çalışanlar var Türkiye'de. Bu Avrupa'dan getirmeye çalıştığınız bir takım algıları, boşuna uğraşmayın. En son yaşadığımız... Salih Müslim'i konuşmak için getirdiler ve ilan etmediler. Aslında yaptıklarının yanlış olduğu biliyorlar, saklıyorlar. Biz bunu 1,5 saat kala öğrendik. Ben maalesef orayı terk etmek durumunda kaldım. Terör saldırılarını destekleyen bir kişinin, kurucusu olduğumuz platforma konuşmacı olarak getirilmesini biz kabul edemeyiz. En üzücüsü de şudur, muhalefette Türkiye'yi şikayet eden, bunu Avrupa'dan gelen ön yargılıların önüne seren bir yapıyla karşı karşıyayız.

Terör örgütünün paçavralarıyla, bu noktada yasa dışı örgütlere destek açıklaması yapanların da Türkiye'ye gönderilmesi, bunların burada yapacakları çalışmanın ne kadar tarafsız olduğunun takdirini de kamuoyuna bırakıyorum.