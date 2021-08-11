AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi

AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir konuşma yapan AK Parti'li Murtaza Kılçık, metrobüs uygulamasının Adana'nın trafiğini rahatlatabileceği önerisinde bulunurken Başkan Karalar, bu öneriye sıcak bakmayarak, önceliğin metro olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir konuşma yapan AK Parti'li Murtaza Kılçık, metrobüs uygulamasının Adana'nın trafiğini rahatlatabileceği önerisinde bulunurken Başkan Karalar, bu öneriye sıcak bakmayarak, önceliğin metro olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı Zeydan Karalar, katipler Zafer Koç ve Firdevs Cingözler tarafından açıldı.

Bir önceki toplantıda gündem dışı konuşmalara işinin olduğu gerekçesiyle izin vermeyen Başkan Zeydan Karalar, 7 meclis üyesine söz verdi. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, MHP'li Abdullah Kaçar ve Cemal Demirdağ, AK Partili Murtaza Kılçık ve Ozan Gülaçtı ile CHP'li Serdar Seyhan birer konuşma gerçekleştirdiler.

AK Parti Meclis Üyesi Murtaza Kılçık, "Ulaşım rahatlatabilecek alternatif yol olarak Şehir Stadı, Balcalı, Şehir Hastanesi, Çukurova aksıyla, Mithat Özsan Bulvarı'nda metrobüs uygulamasının yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda belediyemizin bir çalışma yapmasını istiyorum. Metrobüs ayrı bir güzergahtır. Yol kenarından, fazla yatırım istemeden, trafiğin hızlı bir şekilde çözen bir sistemdir. Bir metro çalışması var ama, o uzun sürecek bir çalışmadır. Metro olana kadar bu aks üzerinde bir metrobüs yolu yapılarak insanların şehir hastanesine, stada ulaşımı kolay sağlanacaktır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, her yolun bir trafiğinin oluştuğunu belirterek, öncelikle metronun yapılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Komisyonlardan gelen 6 madde oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci
Magazin Ece Üner Müge Anlı Şeyma Subaşı Aytaç Şaşmaz
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Partili Kılçık'tan Adana'ya metrobüs önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:39:22. #1.16#

title