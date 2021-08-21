AK Partili Kaya, İzmir'deki trafik sorununa dikkat çekti
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AK Partili Kaya, İzmir'deki trafik sorununa dikkat çekti

AK Partili Kaya, İzmir'deki trafik sorununa dikkat çekti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentteki trafik sorununun giderek büyüdüğünü belirterek Büyükşehir Belediyesinin sorunun çözümü için yeteri kadar yatırım yapmadığını ileri sürdü.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentteki trafik sorununun giderek büyüdüğünü belirterek Büyükşehir Belediyesinin sorunun çözümü için yeteri kadar yatırım yapmadığını ileri sürdü.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Kaya, yaptığı konuşmada kentteki trafik sorununun okulların açılmasıyla katlanarak büyüyeceğini savundu.

Yeşillik Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Karayolları'ndan belediyeye devredildiğini hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Karayollarından yolu talep ettiler, hemen kendilerine verildi. Bölgedeki muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, esnaflarımızla konuşuyoruz, hepsi bir merak içinde. Büyükşehirin devraldığı bu yolda herhangi bir battı-çıktı projesi var mı ? Burası devredildikten bu zamana 2 yılı aşkın bir süre geçti. Bırakın bir çalışma yapılmasını, ortada somut bir proje göremedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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