AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da, AK Parti İl Kadın Kolları ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

11.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:23

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da, AK Parti İl Kadın Kolları ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Sakarya'da İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Kocaeli'nde İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Zonguldak'ta İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, Düzce'de İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Karabük'te İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, Bolu'da İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Bartın'da İl Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, 81 ili kapsayan ortak metni okudu.

Eş zamanlı yapılan ortak açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğu, milletin taleplerinin, hassasiyetlerinin önemsendiği ve siyasi bir akılla çözmeye çalışıldığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en büyük kadın örgütünü kurdu"

Açıklamada, zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen birtakım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarının yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele verildiği aktarılarak, "Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabalarıyla çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" dediği hatırlatılan açıklamada, bu inanç ve gayretleri neticesinde Erdoğan'ın dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olduğu kaydedildi.

Partinin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkardığı vurgulandı.

"AK Kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir"

Açıklamada, partinin, kadına yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durduğuna işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"AK kadın hareketi, asla bir feminist hareket değildir. AK kadınlar, hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK kadınlar, hiç kimse tarafından 'AKPARTİLİ/AKP'Lİ gibi ayrıştırılamaz. AK kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürlerle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve incitemez."

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada,

"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Magazin
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Ağustos Akdeniz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 15:23:32. #1.14#
title