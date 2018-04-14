Ak Partili Gençler Lokum Dağıttı

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları tarafından Miraç kandili nedeniyle lokum dağıtıldı.

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz ile Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hakan Polat' ın koordinatörlüğünde, Ulu Camide Miraç Kandili nedeniyle camiye gelen vatandaşlara lokum dağıtıldı.

AK Parti Kilis İl Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz, Önemli günlerde bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, "Göreve kısa süre önce yönetim kurulu ile birlikte seçildi. Arkadaşlarımızdan aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışacağız. Önemli milli ve dini bayram ile günlerde bu tür etkinliklerimiz sürecek" diye konuştu. - KİLİS