AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi
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AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi

12.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:47

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından "Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur…" sözlerini paylaştı. Fakıbaba'nın bu tweeti akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından 'istifa sinyalleri' veren bir paylaşımda bulundu. Fakıbaba, "Bazen bütün izlerin birbirine karışması, bardağı taşıran son damla olur" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte Fakıbaba'nın o paylaşımı;

AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara 'İstifa mı edecek?' sorusunu getirdi

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

AK Partili Fakıbaba'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara 'İstifa mı edecek?' sorusunu getirdi
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara 'İstifa mı edecek?' sorusunu getirdi
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara 'İstifa mı edecek?' sorusunu getirdi

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti'ye katıldı.

Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisi'ne katılan Fakıbaba Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılışını neden göstererek partiden istifa etti. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçildi.

AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara 'İstifa mı edecek?' sorusunu getirdi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:48:36. #1.14#
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