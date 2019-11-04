AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti
Artvin'in Hopa ilçesinde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nedim Cihan kanser hastalığından hayatını kaybetti.
Artvin'in Hopa ilçesinde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nedim Cihan kanser hastalığından hayatını kaybetti.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Artvin'in Hopa ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Nedim Cihan kanser tedavisi görüyordu. Cihan, yarın Hopa Belediye binası önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ARTVİN