AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda "Cemre"lerle bir araya geldi
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AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda "Cemre"lerle bir araya geldi

AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda 'Cemre'lerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Politika

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının gençlere yönelik çevre projesi "Cemre" kapsamında çevre gönüllüsü gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının gençlere yönelik çevre projesi "Cemre" kapsamında çevre gönüllüsü gençlerle bir araya geldi.

Karaaslan, 28 Temmuz "Doğa Koruma Günü" nedeniyle "Cemre" olarak adlandırılan çevre gönüllüleriyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğa yürüyüşü yaptı.

Karaaslan, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Cemre"ler ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Deltanın bir dünya mirası olduğuna değinen Karaaslan, "Doğal varlığı, habitatı, içinde barındırdığı canlı varlıklarıyla sadece Samsun'umuz için değil Türkiye ve Dünya için önemli bir alan. Dolayısıyla bugün 'Cemre'ler ile buluştuk onlar bütün alanı gezecekler. 56 bin hektarlık bu alanda gerçek bir biyolojik çeşitlilik mevcut. Su seviyelerinin iyi olduğunu ve dolayısıyla kuşların şu anda hem yavrulama dönemlerinde hem de diğer bütün canlılar için çok güzel bir yuva olduğunu öğrenmiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İklim değişikliği ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde kuraklık ve aşırı yağışlarla mücadele edildiğine işaret eden Karaaslan, "Şehrimiz ve ülkemizde de zaman zaman bu sorunları yaşıyoruz. Ama bugün deltada doğal hayatın bu denli güzel gittiğini görmek aynı zamanda dışarıdan gelen ziyaretçilerle birlikte bu müthiş doğal varlığımızın buluştuğunu bilmek ve onu geleceğe taşıma iddiasına sahip gençlerle bir arada olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından "Korunacak Hassas Alan" ilan edildiğini hatırlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Burayı hem korumak hem yaşatmakla mesulüz. Bu bizim çok önemli bir sorumluluğumuz. Bizler de genç kardeşlerimizle birlikte hem de hükümetimizin bu alanda çalışan temsilcileri ile birlikte alınması gereken tüm karar ve tedbirleri alıyoruz. İnşallah el birliği ile doğal varlığımızı geleceğe en sağlıklı şekilde taşıyacağız."

Programa, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topal da katıldı.

AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda 'Cemre'lerle bir araya geldi
AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda 'Cemre'lerle bir araya geldi
AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda 'Cemre'lerle bir araya geldi
AK Partili Çiğdem Karaaslan Kızılırmak Deltası'nda 'Cemre'lerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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