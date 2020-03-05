AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti
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AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi avukat Kadir Yılmaz (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

05.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:19
AK Partili Cevdet Yılmaz'ın kardeşi hayatını kaybetti

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcı 'ın kardeşi avukat (49), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Barosu'na kayıtlı avukat Kadir Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Gece yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi sabah erken saatlerde Bingöl'e getirildi. Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Cevdet Yılmaz da katıldı.


Kaynak: DHA

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