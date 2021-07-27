AK Partili Çalık'tan aşı çağrısı
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AK Partili Çalık'tan aşı çağrısı

AK Partili Çalık'tan aşı çağrısı
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid-19 salgınıyla mücadelede yapılan tetkik, tedavi ve çalışmalarla ilgili hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Hasta yakınlarının da istek ve sorunlarını dinleyen Çalık, "Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için halkımızın hizmetinde. Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde 23 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplamda 65,5 milyon kişi aşı oldu. Malatya'mızda ise 586 bin 246 kişiye aşı uygulandı. Aşılarını hiç kimse ertelemesin ve aşısını yaptıranlar arasında yer alsın" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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