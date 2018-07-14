Ak Partili Çalık: Meclise Gelecek veya Kararnameyle Bedelli Askerlik Süreci Tamamlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik konusuna ilişkin, Milli Savunma Bakanlığının çalışma yaptığını belirterek, "Bakanlığımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak" dedi.

24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Malatya'dan seçilen Ak Parti milletvekilleri, teşekkür toplantısı düzenledi. Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal tesisinde yapılan toplantıya; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci ile milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca ve partililer katıldı. Törende konuşan eski bakan Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan kabinenin 9 Temmuz'da yemin etmesiyle beraber hızlı şekilde Türkiye'nin değişimi ve dönüşümü noktasında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde kendilerini destekleyenlere teşekkür etti. Bedelli askerlik konusunun seçimlerden önce gündeme geldiğini ve milletin talebi doğrultusunda çalışma başlatıldığını vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

"Bedelli askerlik 24 Haziran'dan önce gündeme gelmişti. Şimdi inşallah bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek, belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak. Bize de sosyal medya üzerinden, telefonlar, mailler üzerinden çok yoğun taleplerin geldiğini biliyoruz. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa, biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz. Cumhurbaşkanımızda 'bunun mesajını aldık' dedi ve gerekli çalışmaları ve düzenlemelerini yapıyor."

Cinsel istismara ve her türlü şiddete sıfır tolerans düşüncesiyle hareket ettiklerinin de altını çizen Çalık, toplumun ahlaki düzenini bozacak; dini istismar eden hiçbir ekibin, hiçbir grubun faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade ederek, "Bundan sonra da cinsel istismara sıfır tolerans, şiddete sıfır tolerans. İnsan hak ve özgürlükleri bütün canlılar, hak ve özgürlükleri inşallah müthiş bir şekilde ihlal edilmeyecek diyorum ve çalışmalarımıza bundan sonra da bu doğrultuda devam ettireceğiz" diye konuştu.

- Malatya