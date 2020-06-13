AK Partili Bülent Aksakal: "Ayrıştırmacı değil bütünleştirici olacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Bülent Aksakal: "Ayrıştırmacı değil bütünleştirici olacağız"

Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu ile göreve başladıkları yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede, pandemi ve Ramazan ayında yaptıkları faaliyetleri anlattı.

AK Partili Bülent Aksakal:
13.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:00

Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu ile göreve başladıkları yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede, pandemi ve Ramazan ayında yaptıkları faaliyetleri anlattı. Aksakal, "Biz millete hizmet ederken ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı bir şekilde değil, bilakis birleştirici, bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız" dedi.

Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, göreve gelmesinin ardından yönetim kurulu ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandemi sürecindeki gelişmelere göre genel merkezden gelecek talimatlar doğrultusunda kendi ilçesi de dahil olmak üzere kongresi yapılamayan ilçelerin kongresinin yapılacağını ifade eden Başkan Aksakal, "Bu doğrultuda başta genel merkezimiz olmak üzere il başkanlığımızın kararı gereğince kongre sürecini de birlik ve beraberlik içerisinde, hiçbir sıkıntıya mahal vermeden geçirmek için bütünleştirici bir anlayış ile gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Birleştirici ve bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız"

Kemalpaşa için yapılacak ne varsa ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Aksakal, "Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.' Bu doğrultuda Kemalpaşa ve Kemalpaşalılar için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden tüm samimiyetimizle çalışmaya başladık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz millete hizmet ederken ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı bir şekilde değil, bilakis birleştirici, bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bir ekip hareketi, bir gönül hareketi, bir ortak akıl hareketi olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Aksakal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görev süremiz boyunca bunun idrakinde olarak yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet edeceğiz. Göreve başladığımız günden bugüne; yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte hem Ramazan ayı dolayısıyla hem de pandemi salgını nedeni ile ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına gerek kaymakamlığımız, gerek il başkanlığımız gerekse milletvekillerimizin destekleri ile yardım faaliyetlerinde bulunduk. Tespit edilen ve partimizde kaydı olan vatandaşlarımızı birebir ziyaret edip, hem gönüllere girdik hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerini de dinlemeye devam ediyoruz. Pandemi nedeni ile bir süre faaliyetlerine ara veren berber ve kuaför esnaflarımızı ziyaret edip, kendilerine hijyen paketleri dağıttık. Mahalle Başkanlarımızla bir araya gelip, hem Tarım ve Orman Bakanımızın mektuplarını ilettik hem de maske ihtiyaçlarını giderdik. En önemlisi Cumhurbaşkanımızın gönderdiği hijyen paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize takdim ettik. Yeni normalleşme döneminde de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizi sürdürüyor, milletimizin beklentilerini ve isteklerini tek tek not alarak imkanlar dahilinde gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir Haber
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı Haber
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi Haber
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Dünyada artış sürerken bizdeki vakaları sıfırlamak kolay değil
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Leyla Güven Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Emre Kınay Merve Boluğur Rafet El Roman
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Twitter Göztepe Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: AK Partili Bülent Aksakal: "Ayrıştırmacı değil bütünleştirici olacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 12:07:24. #1.14#
title