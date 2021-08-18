AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
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AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu

AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2010 yılında AK Partili Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş tarafından mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulan Kars Kent Ormanı'nda bulunan başta kamelyalar olmak üzere her şey kırılarak yok edildi.

2010 yılında AK Partili Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş tarafından mesire alanı olarak vatandaşların kullanımına sunulan Kars Kent Ormanı'nda bulunan başta kamelyalar olmak üzere her şey kırılarak yok edildi.

Dereiçi mevkiinde bulunan ormanlık alan belediye tarafından Kent Ormanı olarak koruma altına alınarak vatandaşların hafta sonlarını değerlendirmeleri için yapılan kamelyalar, mescit, tuvaletler, çeşmeler ne varsa hepsi tamamen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce talan edildi.

Kars Belediyesi bütçesinden milyonlar harcanarak vatandaşların rahat etmeleri için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek yapılan mesire alan günümüzde sahipsizlikten talan edildi.

Meyve ağaçlarının arasında yol, su, çalışmaları yapılarak vatandaşların hafta sonlarını değerlendirebilecekleri mesire yeri haline getirilen Kars Kent Ormanı hayvan otlağı olarak kullanılıyor.

Kent genelinde vatandaşların kullandığı tek mesire yeri olan ve merkeze yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan Kent Ormanı'nın ne olarak kullanılacağı ise bilinmiyor.

"Mesire alanı yeniden eski haline getirilmeli"

Kars'ta yakın olması nedeniyle herkes tarafından yoğun olarak kullanılan mesire alanın biran evvel eski haline getirilmesi isteniyor.

Kent Ormanı'nın kurtarılmasını bekleyen vatandaşlar, "Hafta sonların da çoluk çocuğumuzla gidebileceğimiz tek yerdi. Ama şuanda durumu içler acısı, insan çok üzülüyor. Yetkililerin buraya kısa sürede çözüm bulması gerekiyor diyeceğiz ama hiçbir şey kalmadı. Her şey söküldü, kırıldı, yakıldı ve talan edildi. İnşallah yetkililer sesimizi duyar da buraya bir çözüm bulur" dediler.

Kars Belediyesi bünyesinde bulunan Kent Ormanı'nda vatandaşlar için kamelyalar yapılmış, çeşitli bölgelerine vatandaşlar su ihtiyaçlarını karşılasın diye çeşmeler konulmuştu. Geçen süre içerisinde kamelyalar ve çeşmeler musluklarına kadar sökülerek yok edildi. - KARS

AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu
AK Partili Belediye'nin yaptığı mesire alanı yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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