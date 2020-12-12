AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı

Mersin'de AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, önce metro yapılmasına karşı olduğunu söyledi. Mustafa Gültak daha sonra metro yapımının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklendiğini öğrenince "Metro'ya karşı olmak aptallıktır" dedi.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçtiğimiz günlerde yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis oturumunda Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'e sarf ettiği "Metro projesine ben de karşıyım" şeklindeki sözlerinin ardından izleyenleri şaşkına çeviren yeni bir açıklama yaptı.

"METROYA KARŞI OLMAK APTALLIKTIR"

Metro projesinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklendiğini öğrenen Gültak, metronun kendisine karşı olmadığını, Mersin'deki duruma dikkat çekmek istediğini belirterek, "Metroya karşı olmak aptallıktır. Bu uçağa binmemek, gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben metroya nasıl karşı olabilirim" dedi.